Alunos de Matosinhos criam viseiras para apoiar centros de dia e IPO

A Escola Profissional Ruiz Costa, em Matosinhos, está a fabricar viseiras com recurso a uma impressora 3D para oferecer aos centros de dia do município e ao Instituto Português de Oncologia do Porto.

Alunos e professores começaram por testar modelos para criar uma viseira de proteção com qualidade, após o encerramento das escolas decretado pelo Governo e quando já se encontravam a ter aulas à distância.

Atualmente, com recurso à impressora 3D que existe na escola, conseguem produzir três viseiras por dia, com recursos próprios.

A iniciativa, que junta alunos de diferentes cursos das áreas de Multimédia, Fotografia, Desenho, Eletrónica e Equipamentos Informáticos, tornou-se conhecida e há empresas locais que se disponibilizaram a doar material, nomeadamente folhas de acetato, para criar as viseiras.

Todos os equipamentos estão a ser entregues aos centros de dia e de apoio domiciliário do concelho e ao IPO do Porto.

Além de apoiar os profissionais que carecem destes equipamentos, a escola pretendeu sensibilizar os alunos para a necessidade de serem solidários durante este momento crítico e de se protegerem.