Uma réplica da escultura "She Changes", conhecida como a "anémona" de Matosinhos, foi reposta na quinta-feira à noite, seis meses depois de ter sido retirada, devido a danos sofridos com o passar do tempo.

Esta sexta-feira à noite, a escultura foi iluminada, conferindo um novo colorido à Praça Cidade São Salvador, junto ao mar, em Matosinhos.

A rede da escultura e a nova iluminação (LED) foram um investimento de cerca de 150 mil euros.