"Anémona" de Matosinhos vai ser retirada esta sexta-feira

A escultura "She moves", mais conhecida como Anémona, junto à marginal de Matosinhos, começa a ser retirada esta sexta-feira. Há quase um ano descosida, a nova rede vai custar 70 mil euros (mais IVA).

A operação, que vai acontecer a 55 metros de altura, vai obrigar ao corte da via que fica mais junto à rotunda. Isto porque, vão ser montadas no local várias gruas com plataformas "não só para segurar os funcionários, como também para suportar o peso da rede", confirmou ao JN Fernando Rocha, vice-presidente da Câmara de Matosinhos.

A nova rede, que vai ser feita numa fábrica de Leça do Balio, está prevista ser montada no "início da primavera".

Fernando Rocha adiantou também que a autarquia vai aproveitar esta intervenção para reparar a estrutura metálica, com 42 metros de diâmetro.

A escultura "She Moves", da autoria da norte-americana Janet Echelman - pensada para a Praça Cidade S. Salvador - foi concebida no âmbito do Polis e inaugurada em dezembro de 2004.

A escultura original custou 940 mil euros. Já a réplica, feita em 2008, ficou por 170 mil euros.