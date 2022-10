Antes de zarpar, 1200 pessoas visitam novo navio de luxo português

"Bom dia. Sejam bem-vindos a bordo". Foi com esta frase que, ao longo da manhã deste sábado, se iniciaram as visitas ao World Traveller, o novo navio de luxo português encomendado pelo empresário Mário Ferreira e construído nos estaleiros de Viana do Castelo. No total, 1200 pessoas têm a oportunidade de percorrer os corredores da embarcação que fará expedições no Ártico e na Antártida.

O navio, com 126 metros de comprimento, tem 100 quartos e capacidade para 200 passageiros. Inclui ainda diversas comodidades. Entre elas: piscina, SPA, sala de cinema com 182 lugares sentados, ginásio, bar e restaurantes. Conta também com um médico e um enfermeiro sempre a bordo, num total de 147 tripulantes. Estas explicações foram dadas, este sábado, pelos tripulantes do navio às 1200 pessoas inscritas para visitarem a embarcação no Terminal de Cruzeiros do Porto Leixões.

Acompanhada pelo marido, filho e nora, Rosa Maria Paquete conheceu o World Traveller. No final da visita, ficou a vontade de partir "já" em viagem. "Ia agora mesmo. O navio está muito bonito. Gostei da decoração e dos tons", afirmou a matosinhense de 65 anos, considerando ser uma mais-valia estas experiências.

"Nem toda a gente tem acesso a viagens nestes navios, mas podemos partilhar que já conhecemos e que são bonitos", referiu.

Para Helena Duarte, os corredores do World Traveller não são totalmente desconhecidos. É funcionária na empresa de acabamentos de interiores que esteve envolvida em alguns trabalhos no navio e conheceu a embarcação quando ainda estava em construção nos estaleiros de Viana do Castelo. Este sábado, a pedido do filho e dos sobrinhos, inscreveu-se na visita.

"Eles estavam sempre a pedir para ver o navio, mas dentro do estaleiro não têm permissão para entrar. Vi aqui a oportunidade para os trazer", contou Helena Duarte, sem esconder o "orgulho" ao ver o seu trabalho refletido na embarcação.

"É fascinante ver desde o aço até a um navio de luxo", afirmou.

O sobrinho, Gonçalo Antunes, também se deixou fascinar pelo navio. O seu espaço preferido foi a piscina. "Gostei muito do navio. Por dentro, parece um hotel", disse ao JN o pequeno de 7 anos.

O World Traveller é o quarto navio da frota da Mystic Cruises, detida pelo empresário português Mário Ferreira. Foi construído por 80 empresas portuguesas e o investimento ultrapassou os 90 milhões de euros. "Tenho mais um navio em estado avançado de construção e que será o quinto desta série", revelou ao JN Mário Ferreira, adiantando que o paquete deverá estar em navegação no verão de 2024.

"Estes são os maiores navios de cruzeiros construídos em Portugal e havia muita curiosidade de conhecer por dentro estes navios", referiu o empresário.