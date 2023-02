APDL oficializa o nome de João Neves para a presidência

JN Hoje às 20:47 Facebook

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, APDL, emitiu um comunicado a oficializar o nome de João Neves como novo presidente do Conselho de Administração.

O Conselho de Administração fica completo com Cláudia Soutinho e Joaquim Gonçalves, como vogais. O novo presidente inicia funções a partir do dia 1 de março, refere o comunicado.

A opção por João Neves deu que falar. O autarca Eduardo Vítor Rodrigues, que lidera a Distrital do PS/Porto, estaria a contar que a escolha recaísse em Miguel Lemos, que está à frente das Águas de Gaia e seria o designado pelo anterior ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que entretanto deixou o Governo e foi substituído por João Galamba.

A Distrital do PSD/Porto aproveitou o caso para lançar umas farpas ao PS e "repudiar os métodos de nomeação para presidente da APDL".

João Neves, que substitui Nuno Araújo na presidência da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, é engenheiro civil especializado no ramo hidráulico. Esteve na APDL entre 1999 e maio de 2013. Foi presidente executivo das Águas do Alto Minho. Regressará à APDL por indicação do ministro das Infraestruturas, João Galamba.