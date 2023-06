Apenas um interessado na compra de imóvel d' O Lar do Comércio

A sessão de abertura de propostas com vista à alienação de três imóveis d' O Lar do Comércio que decorreu na manhã deste sábado na instituição, em Matosinhos, contou apenas com um interessado. Trata-se da sociedade de investimentos Unyield, com sede no Porto, que manifestou interesse em comprar uma loja sita à Avenida da Boavista, na mesma cidade.

Além desse estabelecimento comercial, estavam em causa um prédio com três pisos, situado na Rua dos Bragas, e uma casa com rés-do-chão e 1º andar, localizada na Rua Fonseca Cardoso, ambos no Porto. O valor de licitação era de 398 mil euros no primeiro caso e de 500 mil no segundo.

A loja que mereceu interesse da parte daquela empresa situa-se no número 1074 da Avenida da Boavista e tinha uma base de licitação de 365 mil euros, tendo a proposta sido aceite pelo valor de base mais um cêntimo. Já tinha estado à venda, mas da primeira vez não apareceram potenciais compradores.