Aprender a reciclar na praia e ensinar os mais velhos

Beatriz Lima Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Projeto Reciclomania juntou mais de 160 crianças, na manhã desta quinta-feira, na Praia de Matosinhos, para aprenderem a reciclar através de um jogo de tabuleiro gigante em que são eles os próprios peões.

O dado é lançado, as crianças saltam e avançam de casa em casa, respondem a questões sobre reciclagem que lhes são colocadas e, finalmente, entre abraços e sorrisos inocentes ouvem-se frases de apoio e vitória entre os mais novos.

"É um jogo muito interativo e positivo que passa mensagens importantes", diz Adriana Afonso, gestora de marketing e comunicação da Sociedade Ponto Verde. "O objetivo é sensibilizar as crianças para depois elas influenciarem os mais crescidos a reciclarem", acrescenta.

Esta é a primeira edição do Reciclomania, que percorre cerca de 20 praias de norte a sul, durante o mês de julho, passando pelo distrito do Porto entre esta quinta e sábado, ocupando a praia de Matosinhos, de Leça da Palmeira e a dos Beijinhos na Póvoa de Varzim.

Desde o dia 4, data em que o projeto arrancou, cerca de duas mil crianças participaram na atividade. Em Matosinhos, cerca de 160 entraram na brincadeira.

Com quatro tabuleiros dispostos no areal, os alunos das escolas e colónias vão jogando, fazendo um circuito entre as atividades do campo de férias e a atividade de reciclagem.

"É uma atividade muito divertida, aprendi a reciclar e a ajudar o planeta", contou Maiara Pires, de oito anos. "Sabes que o papel e o cartão vão para o ecoponto azul, o vidro para o verde, o plástico para o amarelo e o resto para o preto?", perguntou ainda Maiara, a pequena curiosa.

PUB

Já Pedro Pinto, de 10 anos, queixou-se da dificuldade das perguntas mas ficou contente pelo que aprendeu: "as perguntas que me calharam eram as mais difíceis mas aprendi muita coisa e agora já sei reciclar".

Raquel Pelica, da Ponto Verde, reforçou que "o objetivo do jogo não é haver um vencedor mas que as crianças fiquem a conhecer a reciclagem, aprendam e transmitam o que aprenderam em casa".

Bruno Anastácio, de oito anos, reconhece a importância de reciclar e já a faz em casa desde muito novo, por influência da mãe. "Ela ensinou-me a separar o lixo e teve a ideia de usar sacos de lixo recicláveis para ajudar o ambiente, todos podemos fazer isso", sugeriu.

Sobre o local escolhido para a Reciclomania, Adriana Afonso diz que "a praia é o sítio onde as crianças costumam estar no verão, o que se tornou num bom casamento: levar a reciclagem de embalagens de uma maneira divertida e lúdica para as praias", contando ainda que é nesses locais que se encontram muitas colónias de férias e é possível reunir as suas crianças para a atividade".

David Pires, chefe de um dos campos de férias presente na atividade, contou ao JN que "o objetivo do campo é diversificar ao máximo as atividades, não se podia recusar a oportunidade de participar neste jogo".

As amigas Carolina Carvalho, Luísa Oliveira, Leonor Valente e Mariana Sarmento, de 11 anos, fazem parte do Campo de Férias David Pires e preenchem as semanas de verão a brincar.

"Aqui fazemos desporto, surf, vamos aos insufláveis e ao cinema e também temos tempo livre para estarmos juntos", enumerou Mariana Sarmento.

"Este grupo é fixe, porque andávamos na mesma escola e foi o campo de férias que nos uniu e intensificou os nossos laços de amizade", contou Luísa Oliveira.

Numa altura em que se fala muito de "sustentabilidade" e de ambientalismo, a reciclagem ganha uma importância maior. "Temos metas muito ambiciosas e sabemos que os portugueses têm reciclado cada vez mais. Prova disso é que, só no primeiro semestre de 2022, houve um aumento de 6% na reciclagem de embalagens, o que é um número muito positivo", concluiu Adriana Afonso, apelando para que toda a população recicle mais e melhor.