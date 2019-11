Árvore cai sobre autocarro e fere motorista em Leça do Balio

Hoje às 10:29 Facebook

Uma árvore caiu, esta terça-feira de manhã, na Estrada Nacional N14 (Via Norte), em Leça do Balio, Matosinhos, atingindo um autocarro e ferindo o condutor sem gravidade.

O acidente aconteceu cerca das 8 horas, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de São Mamede Infesta disse à agência Lusa que o autocarro se encontrava sem passageiros quando a árvore "de grande porte" caiu. "O ferido foi transportado para o Hospital Pedro Hispano", em Matosinhos, acrescentou.

A mesma fonte especificou que a árvore caiu na saída da Via Norte para o nó de Leça do Balio, no sentido Maia - Porto, não tendo sido necessário cortar o trânsito no local.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de São Mamede Infesta, com 10 homens e cinco viaturas.