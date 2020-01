As obras que não deixam ninguém indiferente

Ana Correia Costa Hoje às 13:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Vandalização de peça na marginal de Leça da Palmeira reacende debate sobre arte pública. Escultores dizem que se as pessoas gostarem e perceberem, "estão seguras toda a vida".

A vandalização da peça "A linha do mar", que Pedro Cabrita Reis concebeu para a marginal de Leça da Palmeira, em Matosinhos - e que até já foi comparada a um "gráfico de barras" -, reacendeu o debate sobre arte pública, em que se incluem aspetos como os custos, estética e integração dos trabalhos no espaço público. O tema, que sempre despertou polémica, sobretudo quando são instaladas obras de grandes dimensões em locais sensíveis - como foi o caso da Praça da Ribeira, no Porto, que, no início da década de 1980, recebeu o "Cubo", de José Rodrigues, com grande contestação popular -, não é, porém, motivador de reações aguerridas em todo o lado.

Uma das exceções é Santo Tirso, onde mora "o maior parque de arte pública contemporânea", composto por 56 esculturas oferecidas por artistas nacionais e internacionais consagrados, como testemunha Álvaro Moreira, que dirige o Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC) e não regista casos de vandalização.