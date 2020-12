Assinado contrato para aumentar quebra-mar de Leixões

Marisa Silva Hoje às 07:11 Facebook

Está adjudicada a obra de dragagem e prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, em Matosinhos. O contrato de empreitada foi assinado nesta terça-feira entre a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) e o consórcio formado pelas empresas Teixeira Duarte, Tecnovia e Dredging.

O processo segue agora para validação no Tribunal de Contas, esperando a administração portuária avançar com a consignação em fevereiro. Num investimento de 147 milhões de euros, o projeto permitirá aumentar a segurança das manobras na entrada e saída de navios, bem como atracar embarcações de maior dimensão em Leixões.

Inicialmente prevista para março deste ano, a adjudicação foi adiada até à conclusão do estudo de impacte ambiental da reconversão do terminal de multiusos. Esta era uma das reivindicações do grupo de trabalho constituído para acompanhar a obra, do qual fazem parte as Autarquias do Porto e Matosinhos. Outro dos pedidos era o estudo conjunto do impacto de todos os investimentos em carteira para a estrutura portuária - ampliação do quebra-mar, dragagem e reconversão do terminal multiusos.