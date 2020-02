Associação Kastelo processa Operação Nariz Vermelho por difamação

Adriana Castro Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A direção do Kastelo - Associação No Meio do Nada, sediada em Matosinhos, disse este sábado ter tomado a "decisão de processar judicialmente, por difamação e assédio moral a Operação Nariz Vermelho", que apresentou uma queixa ao Ministério Público a dar conta de irregularidades praticadas pela unidade de saúde.

"Por considerar que todas as queixas apresentadas por esta IPSS são absolutamente falsas, injustas e atentatórias à dignidade das crianças, suas famílias, profissionais e direção, o Kastelo tomou a decisão de processar judicialmente, por difamação e assédio moral a Operação Nariz Vermelho", afirma a associação, em comunicado de imprensa, negando todas as acusações de que foi alvo pela instituição.

A direção do Kastelo considera as acusações como "uma atitude inaceitável, imbuída de um espírito de má-fé, com o intuito de denegrir a imagem de uma instituição" e de "tomar o poder da actual direcção do Kastelo, atitude esta movida por interesses económicos".

Investigação no Ministério Público

Contactada pelo JN, a Operação Nariz Vermelho não quis fazer qualquer comentário, estando a "aguardar a finalização do processo conduzido pelo Ministério Público de Matosinhos, ainda a decorrer, estando o assunto sob segredo de justiça".