Autarca de Matosinhos não aceita novo pórtico de portagem na A28

População contesta portagem em Perafita. "Nenhuma decisão está tomada", diz autarca.

A criação de uma nova portagem na A28 depois da saída para a A41, em Perafita, Matosinhos, está a gerar contestação entre a população nas redes sociais. A presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, garante que "nenhuma decisão está tomada" e "obviamente que Matosinhos nunca dará o seu aval à introdução de pórticos no interior do concelho".

A medida faz parte da solução para descongestionar o trânsito na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, e propõe a introdução de um novo pórtico de 0,20 euros entre Lavra e Leça da Palmeira. O objetivo é desviar camiões para a A4 através da A41 e da Via Regional Interna (VRI), evitando a entrada na VCI. Para a população, que circula gratuitamente entre Lavra e Leça, o sentimento é de revolta.