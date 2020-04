Autarquia admite impor cumprimento de normas no Lar do Comércio em Matosinhos

JN/Agências Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Matosinhos admitiu esta sexta-feira uma intervenção mais musculada no Lar do Comércio, com a entrada de bombeiros e proteção civil para impor o cumprimento das normas e garantir a separação dos utentes.

Em declarações à Lusa, José Pedro Rodrigues adiantou que no quadro da vistoria realizada na quinta-feira foi decidido reforçar, entre esta sexta-feira e sábado, o quadro de profissionais da instituição com a contratação de sete a oito enfermeiros e pessoal de ação direta.

O vereador do pelouro referiu que vai ser mantida uma avaliação permanente da situação, nomeadamente ao nível da gestão técnica e das equipas ao serviço do lar, por forma a garantir a correção das falhas detetadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente na separação de utentes.

"Há aqui um quadro [de incumprimento] que nos leva a tomar esta decisão, eventualmente, ainda amanhã poderão ser ativadas outras respostas para garantir a segregação absoluta dos utentes", referiu, acrescentando que "eventualmente a mobilização, se necessário, do corpo de bombeiros e da proteção civil para garantir a reorganização dos espaços de positivo e de negativos dentro da instituição, aspetos que permanecem sem uma resolução adequada".

Segundo José Pedro Rodrigues essa avaliação será feita amanhã em face uma situação "muito desfavorável" e que pode justificar "a mobilização de mais meios".

Desconhecendo ainda o número total de infetados, o vereador salientou que estamos perante uma situação de evolução do contágio dentro da instituição que até quinta-feira, não tinha ainda posto corrigido as falhas identificadas na semana passada pelas autoridades de saúde.

Segundo a instituição, o primeiro caso positivo de Covid-19 positivo foi detetado no dia 12 de abril, contabilizando-se, até quinta-feira, seis mortes, três confirmadas por Covid-19 e 21 idosos infetados.

Aquele lar de terceira idade foi já vistoriado pelas autoridades de saúde três vezes, a última das quais na quinta-feira, altura em que foram determinadas, pelas autoridades de saúde, novas medidas corretivas em face da verificação do incumprimento das normas de seguranças, higienização e segregação dos utentes.