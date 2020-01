Autocarro abalroa vários carros em Matosinhos

Marisa Silva Hoje às 18:20 Facebook

Um autocarro da Maré abalroou, na tarde desta sexta-feira, algumas viaturas na zona do Cabo do Mundo, em Perafita, Matosinhos. Não há feridos a registar.

O sinistro foi confirmado ao JN por Pedro Morais, gestor da Via Move, a empresa que detém a Maré. De acordo com o responsável, o autocarro não se encontrava em serviço, uma vez que era o período de descanso do motorista.

Acrescentou ainda que a viatura, com cerca de quatro anos, está ao serviço da Maré há um ano sem nunca ter tido problemas. Desconhecem-se, para já, as causas do acidente que vão ser averiguadas pela empresa.

Há um ano, a Maré substituiu a Resende nos transportes coletivos de em Matosinhos. Ainda assim, os passageiros continuam a apontar falhas ao serviço.