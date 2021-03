Avarias já deixaram ponte imóvel três meses e meio

Adriana Castro Hoje às 20:40 Facebook

Fora períodos para manutenção, travessia em Matosinhos já parou quatro vezes em 14 anos. Infraestrutura fecha de novo esta quarta-feira para substituição de uma peça e só reabrirá daqui a um mês.

A ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, já esteve fechada um total de três meses e meio devido a avarias. Desde 2007, ano em que foi inaugurada, a travessia já esteve totalmente encerrada quatro vezes, fora as interrupções ao trânsito para trabalhos de manutenção. As últimas três avarias sucederam-se, consecutivamente, nos últimos três anos. Sempre que a ponte fica intransitável, somam-se os transtornos para quem precisa de circular naquela zona.

Uma intervenção de manutenção volta a encerrar a ponte entre esta quarta-feira e o dia 30 de abril. "Previsivelmente", informa a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). Durante as próximas semanas, "um dos cilindros hidráulicos de acionamento do tramo norte" será substituído. Em 2019, para reparar a terceira avaria da infraestrutura, foi necessário substituir um mecanismo igual a este, desta vez no tramo sul. Os trabalhos demoraram 22 dias.