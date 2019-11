"Avó Miquinhas" celebra 100.º aniversário como uma rainha

Ana Sofia Rocha Hoje às 16:46 Facebook

"Hoje sou a rainha do grupo", exclama Maria Ema Pinto no dia do seu 100.º aniversário. De braços abertos e sorriso rasgado não contém a felicidade ao ver as 35 pessoas que se reuniram para festejar com ela. Hoje, a "avó Miquinhas", como é carinhosamente tratada, cumpriu um dos seus sonhos: chegar aos cem anos.

Apesar da idade, a energia e a boa disposição são contagiantes. Histórias não lhe faltam. "Estava ansiosa por este dia. Sempre quis chegar aos cem", conta a avó Miquinhas. "Sinto-me muito feliz, muito bem por ter toda gente aqui comigo."

É a mais nova de dezoito irmãos. Fez o segundo ano da escola comercial e industrial de Braga, mas determinada, decidiu vir para o Porto à procura de uma vida melhor. Acabou por trabalhar num dos locais mais característicos da Invicta, o mercado do Bolhão.

"Vim trabalhar com a minha irmã que tinha um talho no Bolhão. Andei com os tabuleiros de carne à cabeça", lembra. Do Porto nunca mais saiu. Teve quatro filhos e já soma doze netos, seis bisnetos e um trineto. "Não sabia se chegava aqui, mas eu quero é viver para sempre. Eu não quero partir".

No snack-bar Jonita, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, tudo estava decorado a preceito. Até toalhetes de mesa se fizeram em honra da avó Miquinhas. Ilídio Pinto foi um dos responsáveis por esta festa.

"Há quinze anos celebrou aqui [no Jonita], pela primeira vez, o 85º aniversário. Eu prometi-lhe que se chegasse aos cem anos lhe pagava o jantar", lembra Ilídio Pinto, dono do snack-bar e grande amigo da avó Miquinhas.

Para os três filhos, que não conseguem conter as lágrimas, é um orgulho ver a mãe chegar a esta idade."É muito bem ver que ela conseguiu atingir a meta dos cem anos. Era o que ela mais queria", diz Aida Amaral, a filha mais nova.

Já a nora, que é tão adorada, foi uma das maiores ajudas neste longo percurso. "A Miquinhas é uma pessoa disponível para todos e não diz que não a nada", conta Natércia Amaral, 65 anos. Dois sonhos já estão realizados. Só falta ir ao Estádio do Dragão ver um jogo. "É portista ferrenha e por isso ainda não desistimos de lhe cumprir o sonho", remata Natércia.

O segredo para a longevidade está no coração. "Tenho muito genica ainda", revela Maria Ema.