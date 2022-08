Baleia deu à costa na praia do Aterro em Leça da Palmeira

Beatriz Lima Hoje às 18:52 Facebook

Uma baleia-piloto deu à costa na praia do Aterro, em Leça da Palmeira, Matosinhos, esta quinta-feira à tarde. Apresentava alguns ferimentos e foi transportada para o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, na Gafanha da Nazaré.

A baleia já tinha dado à costa durante a manhã desta quinta-feira. Nessa altura, ainda conseguiu voltar ao mar, o que não aconteceu à tarde, às 15 horas. O animal, com cerca de dois metros e do sexo feminino, foi auxiliado até à chegada da equipa que coordenou o transporte para o centro de recuperação. A situação juntou muitos curiosos que se encontravam na praia.

Surfistas e nadadores-salvadores garantiram a permanência do animal no mar, que estava ferido e desorientado, e mantiveram o espiráculo no topo da cabeça fora de água para que conseguisse respirar enquanto aguardavam a chegada de uma equipa do Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Gafanha da Nazaré. Asseguraram ainda que banhistas curiosos se mantinham afastados para que o mamífero não se sentisse ameaçado.

Cerca de hora e meia depois, a equipa da Gafanha da Nazaré recolheu o animal e transportou-o com vida para o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, onde ficará em observação.