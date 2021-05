Barcos chegam a Matosinhos cheios de sardinha a preço acessível

Ana Trocado Marques Hoje às 13:47 Facebook

Barcos têm chegado à lota com quantidades máximas permitidas. Peixe médio, mas gostoso e com preço de um euro por quilo. Boas perspetivas para ano que deve bater recordes na quota.

Ainda não é "aquela" sardinha, mas já é "grandinha e gostosa". Na primeira semana da safra, os barcos chegaram quase sempre cheios à lota de Matosinhos. Quem por lá anda diz que "há muita sardinha no mar" e não têm faltado compradores. Um euro por quilo na lota, 2,5 euros à porta, preços que devem subir com a chegada dos santos populares.

"Não é ainda a sardinha que nós queríamos - aquela gorda -, mas é boa e já tem tamanho para se comer assada", garante Francisco Correia. O "Miguel Alexandre" acaba de atracar no cais. É "hora de ponta" na Lota de Matosinhos. Os barcos fazem fila. No cais, os pescadores separam o peixe, enchem os cabazes, cobrem com gelo, carregam os empilhadores, limpam tudo. O trabalho é "corridinho", feito sem parar, que é preciso descansar para voltar ao mar à noitinha.