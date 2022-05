Barcos trouxeram "a conta" no primeiro dia de sardinha

Muita sardinha com bom tamanho e, quase toda, vendida acima de um euro o quilo. Foi assim o primeiro dia da safra em Matosinhos. A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, foi assistir ao regresso ao mar dos barcos, depois de cinco meses e meio de paragem, e anunciou apoios para minimizar os impactos da subida dos preços dos combustíveis.

"Quase todos os barcos trouxeram 'a conta' - o limite diário de 144 cabazes. A sardinha já tem um tamanho razoável para a época. Ainda não é aquela sardinha gordinha do S. João, mas não é seca. Já é boa", afirma Agostinho Mata, o presidente da Propeixe - Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, que agrega 24 barcos da pesca do cerco, a trabalhar em Matosinhos e em Peniche.

No porto de Matosinhos, a manhã foi animada pelo tão esperado regresso à faina. A abertura da época da sardinha é sempre sinónimo de muito movimento e, este ano, não foi exceção: "O preço foi bom. Acima de um euro, já com as conserveiras a virem à primeira venda. É um bom sinal", continuou a contar o presidente da Propeixe.