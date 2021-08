Bombeiros chamados para incêndio em restaurante de Matosinhos

JN Hoje às 20:28 Facebook

Várias corporações de bombeiros foram chamadas para apagar um fogo num restaurante de Guifões, em Matosinhos, ao final da tarde desta terça-feira.

Segundo Carlos Antunes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Leixões, tratou-se de um foco de incêndio no sistema de exaustão, situado na fachada do prédio, e "não houve, sequer, danos dentro do restaurante".

O estabelecimento, situado na Avenida Joaquim Neves dos Santos, dedica-se ao take-away.

A apoiar os voluntários de Leixões estiveram as corporações de S. Mamede de Infesta, Leça do Balio e Matosinhos-Leça, além de elementos da Proteção Civil, PSP e Polícia Municipal. O alerta foi dado poucos minutos depois das 18 horas.