Bombeiros de Matosinhos-Leça com casos positivos de Covid-19

Existem casos positivos de Covid-19 em bombeiros da corporação de Matosinhos-Leça, apurou o JN, mas a instituição não revela quantos.

"Há casos positivos de bombeiros e temos mais alguns em isolamento preventivo", confirmou ao JN o comandante dos Voluntários de Matosinhos-Leça, escusando-se, no entanto, a quantificar quaisquer das situações.

"Não cabem sequer numa mão", indicou António Amaral, referindo-se aos doentes com Covid-19. O comandante da corporação disse que "dois ou três [elementos] que aguardam resultados [do teste para o novo coronavírus] estão entre os que prestam serviço na Central Partilhada", mas não adiantou se os que testaram positivo também trabalhavam lá.

António Amaral sublinhou, contudo, que a corporação tomou "todas as medidas" preventivas, como a "rotação de turnos, para não expor toda a gente". "Se tiverem sintomas, são logo retirados do serviço e tomamos medidas de isolamento", garantiu o comandante do corpo de bombeiros, assegurando ainda que os operacionais "estão a usar equipamento de proteção individual".

O JN contactou a Câmara de Matosinhos, que "não comenta nenhuma informação acerca de possíveis infeções de bombeiros ou casos suspeitos". A Autarquia afirmou, porém, que "os diferentes serviços que partilham a sala [da Central Partilhada de Matosinhos] têm à sua disposição as medidas de proteção necessárias".