Os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça resgataram, na manhã deste sábado, um gato de poucos meses que se encontrava sozinho numa casa devoluta.

De acordo com fonte da corporação, foi através de uma chamada telefónica de alerta que as equipas enviadas para o local chegaram ao pequeno felino, com alguns sinais de magreza.

Depois de recuperado pelos bombeiros, o gato foi entregue a uma instituição que irá colocá-lo agora para adoção.