Cadernos e bonecos que fazem viajar no tempo

É num "quarto mágico", no apartamento onde vive, na Senhora da Hora, em Matosinhos, que Carina Neves tem expostos os artigos antigos que vai encontrando e adquirindo, e é ali que apronta as encomendas dos clientes.

Nas prateleiras das estantes que forram a divisão repousa material escolar das décadas de 1980 e 90, como cadernos com vários personagens, lápis decorados, canetas perfumadas e estojos - quem não se lembra dos cadernos do "Topo Gigio", ou das capas e blocos com o "Pierrot"? -, à espera de seguirem viagem pelo correio até aos destinatários. E há, também, brinquedos de outros tempos, que dividem o espaço com outros mais recentes.

A revenda de objetos que fizeram parte da infância daqueles que hoje têm mais de três décadas de vida surgiu por acaso na vida de Carina. Foi há cerca de três anos, quando, "muito espantada" por ver brinquedos da Pepe Jato numa loja, resolveu tirar uma fotografia e publicar na página de Facebook "CN Criações", onde divulgava os candeeiros personalizados em PVC que começou a fazer em 2017, para fintar o desemprego.