Câmara de Matosinhos em "conluio" com APDL, acusa PSD

Concelhia do partido pede explicações por ajustes diretos e exige demissão de Nuno Araújo

O PSD de Matosinhos acusa a Câmara "de conluio" com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) devido a ajustes diretos entre o Município e a empresa onde o presidente da entidade portuária, Nuno Araújo, é sócio. Além de pedir explicações à Câmara de Matosinhos sobre "quais as razões" que levaram "a optar por estes contratos de ajuste direto", o partido exige ainda a "demissão imediata" de Nuno Araújo.

A APDL não quis comentar as acusações. O JN também questionou a Câmara de Matosinhos e está a aguardar uma resposta.

"Foram 100 mil euros que Câmara de Matosinhos através de ajustes diretos entregou, nos últimos tempos, à sociedade Eqs Cert. Lda, da qual Nuno Araújo é sócio e já foi gerente", afirma o líder da concelhia do PSD de Matosinhos e candidato à Câmara, Bruno Pereira.

O social-democrata refere ainda que " a empresa do presidente da APDL está vocacionada - como ele próprio reconhece -, em fiscalização/manutenção de elevadores". No entanto, acrescente Bruno Pereira, "obteve um ajuste direto com Câmara de Matosinhos, na área da consultadoria ambiental, no valor de 45 mil euros".

O PSD fala num "claro conflito de interesses e promiscuidade" entre as duas entidades, "motivo pelo qual a APDL age como se fosse dona do concelho, sem se importar com os muitos incómodos e largos prejuízos que provoca aos cidadãos, sem prestar contas a ninguém", referindo o "mau funcionamento da ponte móvel" e as obras de requalificação do Porto de Leixões.

O JN sabe que não houve buscas na APDL, cuja atividade não é visada.