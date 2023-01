Câmara de Matosinhos garante que casal que dorme no aeroporto tem recusado apoios

A Câmara de Matosinhos garante ao JN que o Bruno e Irina, o casal que dorme há mais de um mês no aeroporto, tem recusado vários tipos de apoio.

Em resposta ao JN, o Município referiu que "apesar dos vários contactos junto do casal, este tem rejeitado a ajuda, nomeadamente o apoio do Lar Santana para alimentação e higiene".

A autarquia faz ainda saber que foi oferecido a Bruno e a Irina um cartão andante para que se pudessem deslocar ao Lar de Santana, o que sempre recusara, pelo menos até anteontem.

"O casal referiu à equipa, por diversas vezes, estar a tratar da sua situação por meios próprios, sublinhando não necessitarem do apoio da equipa. Aliás, foram várias as vezes em que expressaram essa vontade, quer durante chamadas telefónicas, quer através de SMS. A postura do casal nunca foi de colaboração com os técnicos, mas sim de alguma hostilidade", fez saber a Câmara.



De igual modo, o Município referiu que "foi contactada a família de Irina, que aceitou apoiá-la individualmente, contudo, a utente recusa esse apoio". "Irina recusa, ainda, a hipótese de acolhimento temporário nos mesmos moldes".

Em todo o caso, a mesma entidade faz saber que só anteontem o casal aceitou "os andantes e o apoio do Lar, assim como o encaminhamento para requererem o Rendimento Social de Inserção".

A Autarquia assegurou ainda que vai "manter um acompanhamento de proximidade e realizar todas as diligências necessárias".