Câmara diz que ajuda com "intervenções necessárias" no estádio do Leixões

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, visitou este domingo o Estádio do Mar, que tem sido prejudicado por duas empreitadas municipais. As "intervenções necessárias" serão comparticipadas pela Autarquia.

Depois de a autarca Luísa Salgueiro ter visitado, este domingo, o Estádio do Mar, na Senhora da Hora, em Matosinhos, - que está rodeado por obras municipais -, a Câmara anunciou que "mantém o compromisso de comparticipar o clube [Leixões] nas intervenções necessárias à preservação da memória coletiva de um estádio construído com o trabalho dos homens e mulheres do mar".

A posição é contrária à resposta que a Autarquia deu ao JN em fevereiro passado, na sequência de uma manifestação dos adeptos do Leixões, altura em que o Município afirmou que "eventuais novas valências decorrentes das obras de beneficiação na envolvente" seriam "da responsabilidade do clube", uma vez que o Estádio do Mar é sua propriedade. Só a bancada norte do Estádio seria substituída "por uma em betão armado, localizada mais próximo da área de jogo" por se situar em terrenos municipais adquiridos ao clube em 2010.

Os adeptos protestaram, à data, contra o que consideram ser a "delapidação" do estádio, que está, atualmente, sem casa de banho, bar ou bilheteira. Após a conclusão da empreitada, a entrada do estádio será relocalizada, já que os terrenos onde fica atualmente são privados.

A Câmara afirma que se tem reunido com o presidente do clube para encontrar soluções.