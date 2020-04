Câmara já assinou embargo de hotel na praia da Memória

Adriana Castro Hoje às 07:59 Facebook

Luísa Salgueiro, autarca de Matosinhos, decretou nulidade da licença. Promotor terá de demolir o que já foi construído e repor o terreno.

O embargo da obra de construção de um hotel na praia da Memória, em Perafita, foi assinado "há dias" pela presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro. De acordo com a decisão, tudo o que foi construído até agora terá de ser demolido pelo próprio promotor, Mário Ascenção, que também terá de repor as condições originais do terreno.

"Declarei a nulidade da licença e, em consequência disso, o embargo da obra", afirmou Luísa Salgueiro, questionada pelo JN. O prazo de audiência prévia para ouvir o empresário já terminou, acrescentou a autarca, assegurando que a ordem para interromper a construção "é definitiva".