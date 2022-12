Camião de matérias perigosas despista-se e corta acesso à A4

O acesso à A4 pela A28 está cortado no sentido Matosinhos-Maia, depois de um camião que transportava matérias perigosas ter tombado na via. De acordo com a Lusa, o condutor ficou encarcerado, mas já foi retirado.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto afirmou à Lusa que o acidente ocorreu pelas 14.37 horas. Desde essa altura que a via "está totalmente obstruída e cortada" e só será reaberta ao trânsito depois de a limpeza da via estar concluída. Ao JN, fonte dos bombeiros de Matosinhos/Leça afirmou que a corporação desconhece qual a matéria perigosa em causa.

O acidente ocorreu na saída da A28 para a A4 e, segundo o CDOS, "não houve derrame" da matéria perigosa transportada pelo pesado. O motorista ficou encarcerado, mas já foi retirado pelos elementos no local, desconhecendo-se, até ao momento, a gravidade dos ferimentos.

Segundo a página da Proteção Civil, no local estão 25 operacionais, acompanhados de 10 viaturas.