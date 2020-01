Camião derrama combustível no Porto de Leixões

JN Ontem às 23:12 Facebook

O derrame de várias centenas de litros de combustível, num incidente ocorrido esta quarta-feira ao início da noite no Porto de Leixões, em Matosinhos, causou alarme e preocupou as autoridades.

A ocorrência foi provocada pelo rompimento de uma cisterna de um camião de transporte de matérias perigosas, operado por uma empresa privada, que circulava no interior do porto - e levou a Polícia Marítima a chamar os Bombeiros de Matosinhos-Leça.

Alertados às 19.50 horas, os Voluntários, que responderam com um veículo pesado e quatro homens, deram o incidente por encerrado às 21.15 horas, não tendo havido necessidade de intervenção adicional.

Os trabalhos de limpeza foram assegurados por equipas do próprio porto marítimo que é gerido pela APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.