Um camião cisterna despistou-se, na noite deste domingo, na Via Norte, em Matosinhos, provocando fortes explosões. O condutor ficou apenas com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 22.25 horas. O camião, que transportava milho, despistou-se no sentido Porto-Maia da Via Norte, antes da saída de Custóias, indo contra o separador central e entrando pelo parque de estacionamento da Makro de Leça de Balio, incendiando-se e provocando fortes explosões. O fogo alastrou-se a outro camião e a uma carrinha que estavam estacionados no parque e que ficaram completamente destruídos.

Pelas 23.30 horas, a Via Norte continuava cortada nos dois sentidos junto ao nó da A4. Durante a madrugada, e após os trabalhos de limpeza, a circulação foi restabelecida.

A única vítima é o condutor do camião cisterna, que conseguiu sair da viatura pelo próprio pé e ficou apenas com ferimentos ligeiros, confirmou o CDOS ao JN. As causas do incidente ainda não são conhecidas.

No local estão meios do INEM, PSP e bombeiros de São Mamede de Infesta, Leça do Balio e Leixões, com 35 operacionais apoiados por 13 veículos.