Camiões na A28 vão ter acesso "exclusivo e prioritário" à refinaria da Petrogal

JN/Agências Hoje às 20:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Matosinhos vai construir um "canal exclusivo e prioritário de acesso" da Autoestrada 28 (A28) à refinaria da Petrogal para camiões.

A empreitada, orçada em 2,5 milhões de euros, deverá estar concluída no prazo de um ano, avançou a autarquia, depois de questionada pela agência Lusa.

"Para o efeito prevê-se o alagamento da rua D. Marcos da Cruz e a introdução de um canal com dois sentidos de circulação, separado da restante circulação por separadores ajardinados elevados, criando uma barreira verde de proteção", explicou.

Para uma melhor fluidez do trânsito as ligações aos arruamentos envolventes serão criadas três rotundas nos entroncamentos com as vias circundantes, desde o acesso à A28 até à rua António da Silva Cruz, sublinhou.

Nestes pontos, a gestão de tráfego será efetuada por semáforos, acrescentou a câmara.