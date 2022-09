Campanha vai ajudar a doar cão de assistência a criança

Entre 4 a 31 de outubro, por cada "gosto" na página de Facebook do Mar Shoopping, situado em Leça da Palmeira, Matosinhos, o centro comercial vai doar um euro (até ao limite de 1500 euros) à Ânimas Portugal.

Com este apoio, a associação que se dedica ao treino de cães de assistência, vai doar um cão a uma criança de 12 anos que sofre de uma perturbação do espetro do autismo.

Esta foi a forma encontrada pelo Mar Shopping, que aceita a entrada de cães, de celebrar o Dia do Animal, que é assinalado a 4 de outubro.

O cão de assistência que a criança irá receber vai "ajudá-la a ultrapassar pequenas dificuldades, bem como será um fator de inclusão na sociedade, tornando-a mais autónoma, mas independente e, acima de tudo, mais feliz", explicou Abílio Leite, presidente da Ânimas.

No caso desta criança, o cão vai ajudá-la a regular crises diárias, o seu ciclo do sono, evitar comportamentos de fuga e permitir que enfrente novas situações com as quais se sentirá mais confortável por ter consigo o seu companheiro.

Após a entrega do animal, a Ânimas não dará o trabalho como finalizado, acertando pormenores e a evolução da dupla criança e cão.