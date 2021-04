JN Hoje às 16:38 Facebook

Um carro, mal travado e sem a condutora no interior, partiu, ao início da tarde desta segunda-feira, a montra de uma confeitaria em Matosinhos.

Segundo a PSP, não há feridos, havendo apenas danos materiais a registar.

A condutora saiu do carro para proceder ao pagamento do parqueamento e foi nesse instante que a viatura moveu-se, indo de encontro à montra do estabelecimento, quebrando os vidros.

A confeitaria fica localizada na esquina das ruas Silva Pinheiro e 1.º Maio.