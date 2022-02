Casa de família de Siza Vieira recebe primeiros artistas em abril

Recuperada pela Câmara de Matosinhos por 300 mil euros, a casa de família de Siza Vieira foi cedida à Casa da Arquitetura e receberá os primeiros investigadores e curadores em abril. No jardim, um armazém foi a primeira conceção de um desenho do conceituado arquiteto, que diz que aquele é um "pavilhão lastimável".

Em tons de verde e branco e com a presença de madeiras nos móveis e soalhos, a casa de família do arquiteto Álvaro Siza Vieira foi apresentada esta quinta-feira, recuperada pela Autarquia, e cedida à Casa da Arquitetura. Servirá de residência a curadores de exposições e investigadores. O trabalho de reabilitação foi acompanhado pelo próprio arquiteto.

"O que mais tenho feito são recuperações. Algumas, senão muitas, de obras que eu fiz quanto tinha 21, 25 anos", observa o arquiteto Álvaro Siza Vieira, reconhecendo, enquanto lançava umas gargalhadas, "já estar um pouco cansado disso".

Sobre a sua casa de família, no número 582 da Rua de Roberto Ivens, o arquiteto diz que "é obra, do ponto de vista da conceção", do seu pai. "Este pavilhão lastimável que está aqui em baixo [no jardim], e que não quiseram demolir, fui eu que fiz quando tinha 14 anos. O meu pai pediu-me e tinha que ter um pequeno laboratório para o meu irmão, engenheiro químico, trabalhar. Lá fiz. Depois recomendou-me que pusesse umas consolas em cimento para os vasos, para ficar mais bonito. Foi literalmente a minha primeira obra", satirizou Siza Vieira, enquanto a sala ria perante o descontentamento do arquiteto com o seu primeiro trabalho.

Para o momento final do seu discurso, Siza Vieira deixou uma crítica: "É bom que haja recuperação e também é bom fazer edifícios novos, coisa que eu tenho feito na China, na Coreia, e por aí fora. Faz-me pensar que para Portugal, envelheci mal, porque há uma suspeição de que se eu fizer alguma coisa de novo, vou estragar o que se está a arranjar, recuperando. O mundo é grande, portanto há muitas terras para trabalhar".

A casa tem quatro quartos, que ficam no segundo andar, juntamente com duas casas de banho. No primeiro piso, fica a cozinha e duas salas amplas. Há ainda uma cave, com mais uma casa de banho, e compartimentos semelhantes a escritórios. A casa estará oficialmente de portas abertas no início de abril, altura em que receberá os primeiros residentes, afirmou Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitetura.

O primeiro a ser convidado será o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, que vai ter uma nova exposição na Casa da Arquitetura, com inauguração marcada para o dia 8 de abril.

Nos próximos meses, haverá lugar para decorar os compartimentos e só depois serão convidados curadores de exposições já programadas. Haverá também a possibilidade de estudantes de doutoramento ou investigadores residirem na casa de família de Siza Vieira, mediante o pagamento de um valor simbólico que ainda está a ser discutido.

"Oportunidade absolutamente extraordinária"

"Entre obra, equipamento e reabilitação, foram 300 mil euros. Demorou um ano e pouco, o prazo derrapou ligeiramente face ao inicialmente previsto porque não havia materiais. Foi em plena pandemia. Lembro-me que houve uma altura em que não havia madeira para o soalho, portanto a obra atrasou um pouco, mas foi pouco mais de um ano. Valeu a pena. Foi um trabalho muito minucioso de recuperação, respeitando na íntegra a versão inicial da casa. Até o próprio pavilhão que o Álvaro desenhou para o irmão poder desenvolver os trabalhos de engenharia, está como era no início", revelou a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro.

Enaltecendo "a importância enorme para Matosinhos" e a "oportunidade absolutamente extraordinária" que é ver recuperada e devolvida à comunidade, na sua traça original, a casa "onde o grande arquiteto Álvaro Siza cresceu e fez os seus primeiros desenhos", bem como "o mobiliário que desenhou enquanto estudante", Luísa Salgueiro explicou que o objetivo da casa é "acolher pessoas que venham residir, aprender ou investigar o tema da arquitetura".

"A palavra que hoje se impõe, ao senhor arquiteto e à família, é de agradecimento. Muito obrigada por terem permitido que a Câmara de Matosinhos tenha entrado na posse desta casa, que a tenha recuperado com a sua ajuda, o que nos permite agora devolvê-la ao país e ao mundo", concluiu a autarca.

José Manuel Dias da Fonseca, presidente da Casa da Arquitetura, salientou a importância de "juntar ao património" daquela entidade a casa da família Siza. "Não é uma casa qualquer e agora vai estar aberta, vai servir a arquitetura e a arte e a cultura nacionais e internacionais. É uma recuperação em que o arquiteto está 500% envolvido e, portanto, de certa forma, é a imagem do próprio arquiteto que está aqui representada", afirmou.