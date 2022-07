Celebrar S. Sebastião sob o olhar de Santo Amaro

Pescadores de Matosinhos evocaram o seu padroeiro com uma festa que durou três dias. Procissão com 30 andores encheu de gente as ruas da cidade

A tradição dos pescadores de Matosinhos voltou a cumprir-se na tarde deste domingo, com a procissão em honra do seu padroeiro, o mártir S. Sebastião. Num longo percurso pelo centro da cidade, homens e mulheres carregaram em ombros 30 andores rumo à lota, onde os barcos aguardavam a bênção ao mar. Foi o culminar de uma festa que durou três dias.

Se a bênção ao mar e aos barcos é o momento alto do longo cortejo, não menos importante é a passagem pela igreja de Santo Amaro, construída em 1956 na Avenida de Serpa Pinto. Quando iluminada, a sua cruz continua a ver-se do mar, guiando os pescadores em direção à costa. "Sempre foi para eles um farol e um guia", dizia-nos Belizário Silva, responsável pela coordenação do cortejo.

Por isso, Santo Amaro também é venerado por estas gentes e a imagem do santo é a que abre o longo cortejo. Ao passar junto à igreja, cada um dos 30 andores é virado de frente para o templo, cujas portas estão abertas, sob os aplausos da multidão.

Após a bênção na doca, os barcos apitam e alguns dão uma volta em frente ao andor de S. Sebastião, alinhado com os restantes durante a celebração, de frente para o mar. Mais aplausos, muita gente a assistir. E dali se parte de novo para as ruas da cidade.

É que a procissão, que saíra da igreja matriz, à mesma igreja regressa, por outro itinerário, fazendo com que ao todo sejam percorridos cerca de dois quilómetros e meio. Com alguns andores seguiam crianças vestidas à imagem do santo que acompanhavam.