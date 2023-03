Centro de saúde de Santa Cruz do Bispo está aberto, mas sem médicos

Adriana Castro Hoje às 15:16, atualizado às 16:01 Facebook

As portas estão abertas mas não há médicos lá dentro. Vários utentes do centro de saúde de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, mostraram-se, esta quarta-feira, surpreendidos com o facto de aquela unidade estar aberta mas não ter médicos disponíveis. Em resposta o JN, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos diz que foram chamados médicos de família de outras unidades de saúde "para colmatar esta necessidade".

Sem reparar nos avisos afixados na porta, Maria Albertina Nogueira entrou no centro de saúde de Santa Cruz do Bispo certa de que conseguiria marcar uma consulta para o pai, de 89 anos, acamado. "Perguntaram-me se não tinha reparado nas folhas lá fora, porque não há médicos", revolta-se a matosinhense de 63 anos, lamentando ser "a única da freguesia" a denunciar a situação.

"Até já esteve para fechar"