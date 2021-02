Centro de vacinação de Matosinhos com capacidade para 500 pessoas por dia

JN/Agências Hoje às 15:46 Facebook

O centro de vacinação contra a covid-19 de Matosinhos, instalado na Área Dedicada ao Doente Respiratório (ADR) Comunidade, terá capacidade para 500 utentes por dia.

O ADR Comunidade, a funcionar na avenida Afonso D. Henriques desde 15 de janeiro, tem "todas as condições" para vacinar a população de modo seguro e acessível, adiantou hoje à Lusa fonte da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM). "As equipas da ULSM estão prontas a avançar, logo que cheguem as vacinas."

Com capacidade para vacinar 500 a 550 pessoas por dia, o centro, no distrito do Porto, funcionará de segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas.

A unidade local de saúde está, atualmente, a preparar informação aos utentes sobre o modo como vai decorrer o plano de vacinação e a sinalética de acesso ao centro de vacinação,

Em causa está a vacinação das pessoas com 80 ou mais anos, bem como de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas.