Centro Social de Leça do Balio com dois utentes infetados

Duas idosas, utentes do Centro Social de Leça do Balio, foram hospitalizadas por estarem infetadas com Covid-19, confirmou, ao Jornal de Notícias, Francisco Araújo, presidente da instituição.

Uma das utentes foi atendida no Hospital Pedro Hispano, na semana passada, "e diagnosticaram-na com Gripe A, porque já tinha estado no hospital em fevereiro com esta doença", explicou. Esta segunda-feira, "a idosa que partilha o quarto com ela sentiu-se mal. Foi para o hospital, fizeram-lhe o exame e soubemos hoje, quarta-feira, que deu positivo", disse o responsável.

Os vinte funcionários que estiveram em contacto com as duas idosas foram de quarentena e deverão realizar amanhã os testes para saber se estão infetados. Foram substituídos por outra equipa.

No centro social há 33 idosos que estão a aguardar as indicações do Delegado de Saúde, explicou Francisco Araújo. "O que nós queríamos é que fosse toda a gente testada para ficarmos todos descansados", explicou.

As outras valências do Centro Social, como a creche e o ATL, já estavam encerradas no âmbito do plano de combate à Covid-19 acionado pelo Governo.