Centro tecnológico da Wolkswagen no Lionesa vai empregar 150 pessoas

O centro tecnológico Volkswagen Financial Services inaugurado esta semana e instalado no empreendimento Lionesa, em Matosinhos, vai empregar 150 pessoas. Trata-se do primeiro centro deste tipo da marca Volkswagen criado fora da Alemanha.

Porto Application Center é o nome escolhido pela multinacional alemã e o objetivo é contratar pessoas da área das Tecnologias de Informação, Engenharia e Gestão.

Entre outros, a inauguração dos novos escritórios contou com a presença de membros da administração da Volkswagen Financial Services, sediada em Berlim, como Frank Fiedler e Mario Daberkow , que prometeram fazer do Porto Application Center "um dos maiores hubs tecnológicos em Portugal".

Mario Daberkow salientou que a empresa não poderia "ter escolhido melhor local para criar o primeiro hub fora da Alemanha do que o Porto". Também sublinhou que o objetivo "não passa apenas por contratar 150 pessoas, mas sim manter as mesmas por muitos anos, criando projetos inovadores que façam a diferença no mercado".

Os interessados podem candidatar-se às diversas vagas do Porto Application Center através do LinkedIn do mesmo.