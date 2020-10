Centros comerciais em Matosinhos fecham a partir deste sábado às 21 horas

Marta Neves Hoje às 14:55 Facebook

Entra em vigor, a partir deste sábado, em Matosinhos, o fecho às 21 horas de todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, incluindo os que se encontrem em centros comerciais

Mas estas são as exceções:

- Minimercados, supermercados, hipermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares, os quais podem encerrar até às 23 horas

- Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade, os quais podem encerrar até à 1 da manhã

- Estabelecimentos de ensino, culturais e desportivos

- Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica

- Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e centros de atendimento médico veterinário com urgências

- Atividades funerárias e conexas

- Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent-a-cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car), podendo, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar à 1 hora e reabrir às 6 horas

- Áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis, exclusivamente para efeitos de abastecimento.

Já o encerramento dos estabelecimentos de restauração e similares, incluindo os que se encontram nos conjuntos comerciais, têm de encerrar às 22 horas, permitindo-se a permanência no interior até às 23 horas.

Do mesmo modo, é obrigatória a redução para 50% do número de feirantes e vendedores nas feiras semanais;