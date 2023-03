Ciclo de visitas históricas Moontosinhos está de volta

JN Hoje às 15:28 Facebook

O Museu da Memória foi o local escolhido para a apresentação da edição deste ano do ciclo de visitas históricas Moontosinhos. Coincidindo com o dia Nacional dos Centros Históricos, a sessão irá decorrer na noite de terça-feira.

Interrompida pela pandemia, a iniciativa que recorda as histórias e lendas do concelho em noites de lua cheia sob orientação do historiador Joel Cleto irá decorrer, ao longo de 2023, sob a égide dos 250 anos da morte de Nicolau Nasoni. Tendo desenvolvido uma boa parte da sua obra em Portugal, o arquiteto italiano ficou associado "às profundas alterações registadas no século XVIII na Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, mas também à Quinta do Chantre, em Leça do Balio, ou ao portal da Quinta dos Bispos, em Santa Cruz do Bispo", segundo uma nota enviada à Imprensa.

Com participação gratuita, os percursos patrimoniais agendados para este ano vão contemplar os centros históricos de Matosinhos, Leça da Palmeira, Santa Cruz do Bispo, S. Mamede de Infesta e também do Porto, numa parceria com a Irmandade dos Clérigos.

A sessão de apresentação do Moontosinhos está marcada para as 21.30 horas, na sala dos espelhos do museu instalado no palacete Visconde de Trevões. A entrada é livre, mas limitada à lotação da sala.