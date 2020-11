Circulação interdita na ponte móvel de Leixões devido a avaria no sistema eletrónico

Hoje às 01:51 Facebook

O transporte de peões está assegurado por um serviço de transportes públicos.

A APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo informou, esta madrugada de sábado, que a ponte móvel do Porto de Leixões se encontra interdita ao trânsito automóvel e de peões na sequência de uma avaria no sistema electrónico.

Numa publicação feita no Facebook, a APDL informou que "foram de imediato mobilizadas as equipas técnicas para repor o sistema com a maior brevidade" e que o transporte de peões está assegurado por um serviço de transportes públicos.