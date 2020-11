Circulação restabelecida na ponte móvel de Leixões após avaria noturna

JN/Agências Hoje às 11:07 Facebook

A circulação na ponte móvel sobre o porto de Leixões, que liga Leça da Palmeira a Matosinhos, no distrito do Porto, foi restabelecida este sábado de madrugada, após uma nova avaria, disse fonte da administração portuária.

A avaria e consequente interdição de circulação de peões e automóveis ocorreu entre as 23 horas de sexta-feira e as 2.40 deste sábado e foi atribuída a um problema no sistema eletrónica, entretanto corrigido.

O restabelecimento do trânsito ocorreu pelas 5 horas, indicou a administração portuária.

Desde a sua inauguração, em julho de 2007, a travessia sofreu pelo menos quatro avarias.

A ponte móvel de Leixões, é "única no mundo, pelo que a sua manutenção e eventuais reparações são, inevitavelmente, processos complexos, que exigem a mobilização de meios técnicos e humanos", referiu a administração do porto, num comunicado de setembro.