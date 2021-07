Circunvalação por requalificar é "falha grande" em Matosinhos

Adriana Castro Hoje às 15:53 Facebook

Aliadas ao atraso da requalificação da Circunvalação, a fuga às portagens e as avarias constantes da ponte móvel de Leça da Palmeira transformaram a mobilidade em Matosinhos num desafio. Se a isso somarmos a possibilidade de a A28 ganhar uma nova portagem, o cenário transforma-se num pesadelo.

Para a melhoria na circulação do concelho, resta a esperança no aumento da oferta de transporte público, que tem vindo a ser anunciado. Caso disso é a promessa do regresso de passageiros à linha ferroviária de Leixões e uma nova ligação de metro entre a Senhora da Hora e o Hospital de S. João, no Porto.

Mas com "expressões muito diferentes dos outros municípios", motivadas pela existência do Porto de Leixões e de parte do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Matosinhos insere-se até num cenário de "hipermobilidade".