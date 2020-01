Cirurgia a hérnia no Pedro Hispano transmitida para 88 países

Marisa Silva Hoje às 13:05 Facebook

Hospital de Matosinhos já operou mais de mil doentes nos últimos dez anos. Unidade de saúde transmitiu cirurgia complexa em direto para 88 países.

Adolfo Maia, de 78 anos, tem diabetes, excesso de peso e quatro hérnias complexas. É um exemplo representativo dos doentes tratados na Unidade de Parede Abdominal Complexa do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Sob o olhar atento de vários cirurgiões, foi operado na quarta-feira. A cirurgia, transmitida em direto para 88 países, foi narrada em inglês pela voz do cirurgião Fernando Ferreira, que esclareceu as dúvidas dos colegas enquanto operava.

Inserida no primeiro Simpósio Avançado da Unidade de Parede Abdominal Complexa, a cirurgia demorou cinco horas e serviu para partilhar o saber e a experiência adquirida pela unidade, pioneira no tratamento da patologia. As operações, realizadas desde 2009, dão uma melhor qualidade de vida aos doentes.