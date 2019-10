M.N. Hoje às 11:40, atualizado às 13:18 Facebook

Uma ambulância do INEM colidiu, esta terça-feira de manhã, com uma carrinha no cruzamento da Rua Armando Vaz com a Rua da Guarda, em Perafita, em Matosinhos.

Houve cinco feridos a registar: dois bombeiros e três civis, entre os quais o doente que estaria a ser transportado na viatura médica.

O acidente deu-se por volta das 10.30 horas.

Todas as vítimas ficaram com ferimentos ligeiros e foram transportadas para o hospital Pedro Hispano pelos Bombeiros Voluntários de Matosinhos/Leça e de Leixões.