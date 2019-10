Ana Sofia Rocha Hoje às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão com quatro carros condicionou, na tarde desta quarta-feira, o trânsito na Via Norte, em Matosinhos.

Do acidente resultou apenas um ferido ligeiro que foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

O alerta foi dado perto das 16 horas e no local estiveram os bombeiros voluntários de Leça do Balio com duas viaturas e seis operacionais.