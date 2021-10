Criança em estado grave após colisão entre três carros na Circunvalação

JN Hoje às 11:26 Facebook

Uma colisão que envolveu três carros, esta manhã, causou aparato na Estrada da Circunvalação, junto à Nasamotor

Segundo apurou o JN junto do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o acidente aconteceu pelas 10.50 horas e causou dois feridos, um leve e um grave, uma menina, que já foi transportada para o Hospital de São João.

Uma faixa rodoviária foi cortada devido à colisão que envolveu três carros.

No local, estão os Sapadores do Porto, os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta e o INEM.