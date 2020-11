Comércio de Matosinhos abre às 8 da manhã no fim-de-semana

Hoje às 11:05 Facebook

Os estabelecimentos comerciais de Matosinhos vão poder abrir portas às 8 da manhã nos dois próximos fins de semana, para os quais está determinado o recolher obrigatório a partir das 13.

"A Comissão Municipal de Proteção Civil de Matosinhos decidiu, por unanimidade, alargar o horário de abertura dos estabelecimentos comerciais do concelho para as 8 horas. O objetivo deste alargamento é evitar que se verifiquem concentrações no interior e/ou no exterior dos estabelecimentos", justifica a Autarquia, em comunicado.

"Este horário excecional irá vigorar nos dois fins de semana abrangidos pelo recolher obrigatório decretado pelo Governo, que fixa as 13 horas como limite para as deslocações dos cidadãos", acrescenta a Câmara.