Como a rádio pode ser um meio de integração

Isabel Peixoto Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

É uma das consequências boas da pandemia. Quando o mundo ficou virado do avesso, com toda a gente confinada, a Escola Básica do Padrão da Légua, em Matosinhos, criou uma rádio com o intuito de manter o contacto entre adultos e crianças. E o que começou por ser um complemento às ações pedagógicas depressa se transformou num veículo de integração, em particular da comunidade cigana.

Perderam a timidez perante os microfones, aprenderam a ouvir os outros, passaram a ler e a escrever melhor. Na Rádio Padrão, agora a entrar no terceiro ano de existência, são os alunos (e já não os professores, como inicialmente) a escolher os temas e a preparar os programas, sejam noticiários, radionovelas ou entrevistas. Também foram eles a fazer os logótipos do projeto.

"Os meninos melhoraram muito as suas competências. A rádio trouxe benefícios para todos", diz ao JN Albina Ribeiro, coordenadora da escola localizada junto ao Bairro do Seixo. E logo acrescenta: "Os alunos de etnia cigana são os que apresentam mais dificuldades em técnica de leitura e na escrita e, com a rádio, isso vai melhorando". Por outro lado, "sentem-se mais integrados e gostam mais de ir à escola". Como resultado, faltam menos e, quando faltam, até dão uma justificação.